Погода в Ижевске 5 ноября: пасмурно и плюсовая температура Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы хорошо провели вчерашний праздничный день. Но сегодня вновь пора приняться за работу и покорять новые вершины. А «Комсомолка» расскажет какой будет погода сегодня, в четверг.

Как сообщает сайт GISMETEO, днем 5 ноября в Ижевске ожидается пасмурная погода. Пройдут небольшие дожди и весь день будет пасмурно.

Температура воздуха днём составит +1... +3°С, ветер юго-восточный, 3-7 м/с.

Ночью ожидаются осадки. Столбик термометра будет держаться в пределах +2 градусов. Ветер изменит своё направление на северо-восточный и будет дуть со скоростью 4-8 м/с.

Желаем вам удачного дня!

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