Завершился ремонт дорог по нацпроекту в Удмуртии Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В Удмуртии завершился ремонт всех запланированных на 2020 год дорог. Работы службами проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

- Всего в 2020 году в рамках БКАД в Удмуртии было отремонтировано 88 объектов, общей протяженностью 138,6 км. Это 19 региональных и межмуниципальных дорог, 23 участка улично-дорожной сети Ижевска, а также дороги в Сарапуле, Воткинске, Можге и Камбарке. Напомню, что ремонт объектов в четырех городах Удмуртии стал возможен благодаря дополнительному финансированию, выделенному федерацией за оперативность и качество проведения работ при реализации нацпроекта, - говорит глава региона Александр Бречалов.

Последний объект сдали в городе Сарапул. Это были дороги по улицам Ленина и Раскольникова. 3 ноября проделанную работу оценили специалисты администрации города, подрядчик, представители общественной организации, а также сотрудники УГИБДД МВД по Удмуртии. Отмечается, что у комиссии нет никаких претензий к качеству нового асфальтобетона и обустройству обочин дорог.

В 2020 году по нацпроекту БКАД отремонтировали 7,3 километра дорог – это 11 объектов. При этом сейчас они все уже сданы в эксплуатацию. Напоминаем, это улицы Лесной проспект, Озерная, Красноармейская, переулок 3-й Дубровский, проезд Западный, а также по два участка на улицах Азина и Амурская . И улицы Ленина и Раскольникова в Сарапуле.

Также дополнительно республика направила 340 миллионов на ремонт 28 км дорог в районах. Всего 46 объектов были обновлены в Сарапуле, Камбарке, Воткинске и Можге.

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