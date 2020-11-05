Ещё 130 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии

Три женщины скончались от коронавируса
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На утро 5 ноября в Удмуртии выявили еще 130 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб республики.
134 пациента вылечились и были выписаны. Трое женщин, к сожалению, скончались. Им было 55, 65 и 70 лет.
За все время пандемии в республике провели уже 546 289 исследований. Из них за последние сутки сделали 5 961 тест.
По последним данным в Удмуртии всего зарегистрировано 9 659 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 7 682 человека выздоровели. 178 пациентов скончались.
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