Ещё 130 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии

Три женщины скончались от коронавируса Фото: pixabay.com

На утро 5 ноября в Удмуртии выявили еще 130 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб республики.

134 пациента вылечились и были выписаны. Трое женщин, к сожалению, скончались. Им было 55, 65 и 70 лет.

За все время пандемии в республике провели уже 546 289 исследований. Из них за последние сутки сделали 5 961 тест.

По последним данным в Удмуртии всего зарегистрировано 9 659 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 7 682 человека выздоровели. 178 пациентов скончались.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

440 миллионов выделят Удмуртии для расселения аварийного жилья

Родившимся в день столетия Удмуртии детям вручат юбилейную монету