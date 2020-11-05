Родившимся в день столетия Удмуртии детям вручат юбилейную монету Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Детям, родившимся 4 ноября, в день 100-летия государственности Удмуртии, подарят юбилейную монету. Её выпуск приурочен именно к этому празднику. Такое решение принял глава региона Александр Бречалов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

- Всем детям, которые родятся в День рождения Удмуртии - 4 ноября 2020 года – мы подарим памятную монету. Над ее изготовлением трудились скульпторы, художники и чеканщики Санкт-Петербургского монетного двора. Напомню, что юбилейная монета выполнена из серебра 925 пробы. Хоть это и коллекционная модель, но является законным средством платежа на территории всей России. Большую ценность она будет иметь и для нумизматов, - говорит Александр Бречалов.

Напоминаем, что ранее мы уже писали о том, что с 3 ноября монету может купить любой желающий житель. Всего выпущено 3 тысячи экземпляров. Однако в республику поступило ограниченное количество юбилейных монет.

Отмечается, что к 12:00 4 ноября в Удмуртии на свет появилось 26 детей. Первый ребёнок, который получит праздничную монету, родился в семье Перевощиковых в 00:18. Дочку назвали Ксенией.

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