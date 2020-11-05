Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 5 ноября 2020 года: 130 заболевших и бесконтактная оплата в транспорте Фото: pixabay.com

На утро 5 ноября в Удмуртии выявили еще 130 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб республики.

134 пациента вылечились и были выписаны. Трое женщин, к сожалению, скончались. Им было 55, 65 и 70 лет.

За все время пандемии в республике провели уже 546 289 исследований. Из них за последние сутки сделали 5 961 тест.

По последним данным в Удмуртии всего зарегистрировано 9 659 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 7 682 человека выздоровели. 178 пациентов скончались.

Карту распространения коронавируса по районам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

Для профилактики распространения коронавируса рекомендуют использовать бесконтактный способ оплаты. В том числе и в общественном транспорте города. Так Ижевск за октябрь занял 10 место в стране по оплате билетов безналом.

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