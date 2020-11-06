Завод в Ижевске заплатит штраф за вредные выбросы Фото: pixabay.com

28 июля 2020 года Первомайский районный суд Ижевска назначил одному из заводов штраф за вредные выбросы в атмосферу и почву. Предприятие должно будет заплатить десять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии.

О выбросе вредных веществ в феврале 2020 года заявили жители домов 92А и 92Б по улице Баранова. Роспотребнадзор провел административное расследование. Были проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха на химический анализ с определением среднесуточных концентраций и с учетом розы ветров и выбросов от предприятия.

В лаборатории установили, что среднесуточный предельно допустимый коэффициент вещества в воздухе превышен в 2,2 раза, и это незаконно.

Отмечается, что завод с решением районного суда был не согласен и направил жалобу в Верховный суд Удмуртской Республики, который в итоге не согласился с возражениями и жалобу отклонил.

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