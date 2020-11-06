Пожилые супруги погибли в пожаре в Удмуртии

Пожилая пара погибла в пожаре в Удмуртии Фото: pixabay.com

3 ноября 2020 года в деревне Пыбья Балезинского района Удмуртии загорелся деревянный дом. В это время внутри находились хозяева - 76-летний мужчина и 79-летняя женщина. Они, к сожалению, скончались. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по республике.

Обгоревшие тела были обнаружены после ликвидации пожара сотрудниками МЧС. Установлено, что повреждения действительно являются характерными для воздействия пламени.

Сейчас на месте ведется расследование. Осматривается сгоревший дом, опрашиваются соседи и родственники погибших. Также назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. По предварительным данным причиной возгорания является короткое замыкание, неисправность электропроводки.

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