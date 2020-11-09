Четыре машины и одна смерть: страшное ДТП произошло под Ижевском

Четыре машины и одна смерть: страшное ДТП под Ижевском Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 8 ноября 2020 года на 37 км автомобильной дороги «Ижевск - Сарапул» столкнулись сразу четыре автомобиля: «Лада Веста», «Хендай Акцент», «Лада Гранта» и «Хендай Гетц». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В результате ДТП в больнице от полученных травм скончался 38-летний водитель «Хендай Акцент». Травмы получила 32-летняя женщина, которая находилась за рулем «Лады Весты». Вместе с ней в машине также были дети пяти и семи лет. Они пострадали не сильно, так как находились в детских креслах.

Сообщается, что, по предварительным данным, массовое ДТП спровоцировал 33-летний водитель «Лады Весты». Он решил обогнать машину, которая ехала перед ним, и выехал для этого на встречку. Не справился с управлением и врезался в движущийся на него автомобиль.

На данный момент сотрудниками правоохранительных органов ведётся расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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