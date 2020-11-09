Пара танцоров из Удмуртии завоевала серебро на российских соревнованиях

Фото: пресс-служба администрации города Глазов

Пара танцоров из Воткинска стала призерами российских соревнований по танцевальному спорту «Большой Кубок Прометея – 2020». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Александра Матвеева и ее партнер Алексей Широбоков завоевали в конкурсе серебряную медаль.

Сообщается, что готовил ребят к выступлению Дмитрий Фефилов.

Ранее танцоры уже становились победителями всероссийского турнира по спортивным танцам «Динамида».

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