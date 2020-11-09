Карта распространения коронавируса на 9 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: pixabay.com

На утро 9 ноября в Удмуртии выявили еще 140 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Оперштаб республики.

149 пациентов выздоровели и были выписаны. На сегодняшний день летальных случаев не зафиксировали.

Всего в Удмуртии провели 565 420 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 4 659.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 4 904

Воткинск - 516

Сарапул - 350

Можга - 555

Глазов - 542

Алнашский район - 238

Балезинский район - 135

Вавожский район - 102

Воткинский район - 132

Глазовский район - 82

Граховский район - 72

Дебесский район - 54

Завьяловский район - 651

Игринский район - 173

Камбарский район - 47

Каракулинский район - 58

Кезский район - 108

Кизнерский район - 90

Киясовский район - 61

Красногорский район - 136

Малопургинский район - 202

Можгинский район - 145

Сарапульский район - 128

Селтинский район - 76

Сюмсинский район - 76

Увинский район - 199

Шарканский район - 145

Юкаменский район - 45

Якшур-Бодьинский район - 99

Ярский район - 67

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