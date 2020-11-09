Карта распространения коронавируса на 9 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: pixabay.com
На утро 9 ноября в Удмуртии выявили еще 140 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Оперштаб республики.
149 пациентов выздоровели и были выписаны. На сегодняшний день летальных случаев не зафиксировали.
Всего в Удмуртии провели 565 420 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 4 659.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 4 904
Воткинск - 516
Сарапул - 350
Можга - 555
Глазов - 542
Алнашский район - 238
Балезинский район - 135
Вавожский район - 102
Воткинский район - 132
Глазовский район - 82
Граховский район - 72
Дебесский район - 54
Завьяловский район - 651
Игринский район - 173
Камбарский район - 47
Каракулинский район - 58
Кезский район - 108
Кизнерский район - 90
Киясовский район - 61
Красногорский район - 136
Малопургинский район - 202
Можгинский район - 145
Сарапульский район - 128
Селтинский район - 76
Сюмсинский район - 76
Увинский район - 199
Шарканский район - 145
Юкаменский район - 45
Якшур-Бодьинский район - 99
Ярский район - 67
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