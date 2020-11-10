Украл 22 миллиона: жителя Ижевска накажут за обман дольщиков

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42-летний житель Ижевска обманул 12 граждан, пообещав построить дом недалеко от города. Сумма ущерба превысила 22 млн рублей, сообщает МВД Медиа.

Являясь директором ООО, он привлек деньги людей на строительство жилого дома на территории Завьяловского района по выгодной цене. С дольщиками заключил договоры об участии в долевом строительстве с последующей передачей в их собственность жилых помещений.

- На возведение дома он потратил лишь часть денег, полученных от граждан. В целях имитации деятельности, злоумышленник организовал только первоначальные строительные работы на земельном участке. Следствие установило, что он изначально не намеревался реализовывать условия заключенных с дольщиками договоров, - говорится в сообщении.

Остальные полученные деньги мужчина потратил на погашение имеющихся долгов.

Уголовное дело с обвинительным заключением по статье «мошенничество» направлено в суд.

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