Машина улетела в кювет: в Удмуртии мужчина с ребенком сел пьяный за руль Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Ночью 8 ноября 2020 года на 10 км автодороги «Можга-Вавож» автомобиль «Ниссан» съехал с дороги в кювет и перевернулся. За рулём находился пьяный 35-летний мужчина. Он не справился с управлением в темное время суток. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В машине вместе с мужчиной находился пятилетний мальчик. Вследствие аварии он получил травмы. Вместе с водителем автомобиля его доставили в больницу.

Также сильно пострадал автомобиль. Корпус машины полностью поврежден. Выбито лобовое и боковые стекла. Капот смят и больше не скрывает двигатель автомобиля.

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