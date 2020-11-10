Песню жительницы Удмуртии исполнят в Кремле

Девушка, не только пишет стихи, но и сейчас учится в Уральском институте противопожарной службы МЧС России Фото: пресс-служба администрации города Глазов

Песню, написанную жительницей Глазова, исполнят в Кремле на концерте в честь Дня спасателя. Екатерина Уракова участвовала со своим произведением в конкурсе, организованном в честь 30-летия МЧС России. За нее проголосовали 7134 человека. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Песня называется «Спасибо вам, спасатели - герои!». Музыку к словам написал композитор Александр Трухин. Девушка не только пишет стихи, она учится в Уральском институте противопожарной службы МЧС России.

Отмечается, что в Кремле песню нашей землячки исполнит Полина Чусовитина, которая учится вместе с Екатериной.

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