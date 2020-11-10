7 человек претендуют на должность главы Ижевска

В Ижевске выбирают главу города. Фото: Диля Ахмадишина

На должность главы Ижевска претендуют сразу 7 человек. По данным Администрации города среди них:

- Андрей Васюков, директор спортивной школы олимпийского резерва Ижевска «Юный динамовец»;

- Евгений Леонтьев, начальник управления экономического развития администрации Завьяловского района;

- Елена Варламова, директор школы № 28 Ижевска;

- Олег Бекмеметьев, нынешний глава города;

- Олег Овчинников, менеджер ООО «Завод «Буммаш»;

- Рамиль Ямилов, директор ООО «Контора»;

- Станислав Ковальский, мастер ремонтной бригады ЗАО «Ижевское предприятие промышленного железнодорожного транспорта».

Не позднее 13 ноября конкурсанты должны предоставить свои программы развития города либо программу действий в качестве главы Ижевска.

20 ноября конкурсная комиссия проведет оценку профессиональных, личностных качеств кандидатов, их умений, знаний, навыков на основании представленных ими документов и результатов собеседования. После чего выбранные кандидаты будут представлять концепции развития города перед депутатами Городской думы Ижевска.

Отметим, конкурсная комиссия состоит из 12 человек: руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов, член Совета Федерации Юрий Федоров, депутат Госдумы РФ Алексей Загребин, зампредседателя Госсовета Удмуртии Александр Прозоров, начальник управления по работе с муниципальными образованиями администрации главы и правительства УР Вероника Лекомцева, начальник Правового управления администрации главы и правительства УР Владислав Поджаров, депутаты Ярослав Балобанов, Олег Гарин, Фарит Губаев, Бахруз Гумбатов, Алексей Кузнецов и Роман Чурин.

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