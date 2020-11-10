Сколько леса вырубят для благоустройства микрорайона на улице 40 лет Победы в Ижевске

На месте бывших садоогородов около улицы 40 лет Победы ведется застройка нового жилищного комплекса Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Сейчас территорию бывших садоогородов на улице 40 лет Победы застраивают новым жилым комплексом. Там планируют обустройство транспортной и инженерной инфраструктур для того, чтобы подвести их к новым жилым зданиям и благоустроить микрорайон.

Помимо жилых домов там появятся школы, детские сады и автомагистрали. Также отмечается, что строительство развернут с условием сохранения максимального количества деревьев и кустарников, произрастающих на этой территории. Об этом 9 ноября сообщили представители администрации Ижевска и застройщик.

Важно заметить, что на Генеральном плане 1987 года уже была отмечена застройка садоогородных массивов по улице 40 лет Победы. В 2020 году работы ведутся чуть западнее леса, расположенного в этом районе.

- Проект планировки территории предполагает строительство не только жилых домов, но и 4 школ, 5 детских садов, объектов здравоохранения, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, при этом часть затрат берет на себя инвестор, - пояснил Владимир Некрасов, начальник Главного управления архитектуры и градостроительства администрации города.

Первый дом нового жилого комплекса планируют сдать уже в конце 2020 года. А жильцы смогут вселиться в начале 2021 года.

К домам подведут 2-полосная автодорога протяженностью 180 метров. На её строительство выделили 20 млн рублей. Ширина дороги составит 7 метров, также будут обустроенные освещены тротуары, велодорожки и газоны. Чтобы построить эту автодорогу нужно подготовить просеку, минимальная ширина которой составит 20 метров. По плану она должна была быть ещё шире - 40 метров. Но от этой идеи отказались дабы сохранить как можно больше зелёных насаждений на застраиваемой территории.

В Администрацию города от компании «АССО-Строй» поступил запрос на за порубочный билет на таксацию 18 аварийных деревьев, 10 аварийных кустарников, 22 деревьев в неудовлетворительном состоянии, 203 прочих деревьев. За вырубку растений компании заплатит в бюджет Ижевска 2 миллиона рублей. Отмечается, что эти средства направят на озеленение города следующей весной.

Важно отметить, что это не единственный изменений, которые ждут лесополосу, которая относится к улицам 10 лет Октября, 40 лет Победы, Ленина и Бабушкина. Следуя Генплану там должны будут проложить проспекта Калашникова и еще 3 улиц районного и местного значения. В первую очередь это делается для для усиления транспортных связей между Завьяловским районом и Ижевском.

Застройка садоогородных массивов, которые располагаются на ул. 40 лет Победы, была предусмотрена еще Генеральным планом 1987 года Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Общий объем таксации для строительства всех новых запланированных дорог не превысит 8% от общего числа посадок.

Лесопосадку в дальнейшем планируют перевести в категорию «городские леса», чтобы окончательно исключить их вырубку.

В итоге заброшенная лесополоса превратиться в устроенный объект инфраструктуры города для семейных прогулок и занятий спортом. Уже сейчас компания-застройщик проводит там субботники для очистки территории.

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