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Общество

Сколько леса вырубят для благоустройства микрорайона на улице 40 лет Победы в Ижевске

О новых социальных объектах, которые там появятся «Комсомолке» рассказали власти и застройщик
Мария Шилова
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На месте бывших садоогородов около улицы 40 лет Победы ведется застройка нового жилищного комплекса

На месте бывших садоогородов около улицы 40 лет Победы ведется застройка нового жилищного комплекса

Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Сейчас территорию бывших садоогородов на улице 40 лет Победы застраивают новым жилым комплексом. Там планируют обустройство транспортной и инженерной инфраструктур для того, чтобы подвести их к новым жилым зданиям и благоустроить микрорайон.

Помимо жилых домов там появятся школы, детские сады и автомагистрали. Также отмечается, что строительство развернут с условием сохранения максимального количества деревьев и кустарников, произрастающих на этой территории. Об этом 9 ноября сообщили представители администрации Ижевска и застройщик.

Важно заметить, что на Генеральном плане 1987 года уже была отмечена застройка садоогородных массивов по улице 40 лет Победы. В 2020 году работы ведутся чуть западнее леса, расположенного в этом районе.

- Проект планировки территории предполагает строительство не только жилых домов, но и 4 школ, 5 детских садов, объектов здравоохранения, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, при этом часть затрат берет на себя инвестор, - пояснил Владимир Некрасов, начальник Главного управления архитектуры и градостроительства администрации города.

Первый дом нового жилого комплекса планируют сдать уже в конце 2020 года. А жильцы смогут вселиться в начале 2021 года.

К домам подведут 2-полосная автодорога протяженностью 180 метров. На её строительство выделили 20 млн рублей. Ширина дороги составит 7 метров, также будут обустроенные освещены тротуары, велодорожки и газоны. Чтобы построить эту автодорогу нужно подготовить просеку, минимальная ширина которой составит 20 метров. По плану она должна была быть ещё шире - 40 метров. Но от этой идеи отказались дабы сохранить как можно больше зелёных насаждений на застраиваемой территории.

В Администрацию города от компании «АССО-Строй» поступил запрос на за порубочный билет на таксацию 18 аварийных деревьев, 10 аварийных кустарников, 22 деревьев в неудовлетворительном состоянии, 203 прочих деревьев. За вырубку растений компании заплатит в бюджет Ижевска 2 миллиона рублей. Отмечается, что эти средства направят на озеленение города следующей весной.

Важно отметить, что это не единственный изменений, которые ждут лесополосу, которая относится к улицам 10 лет Октября, 40 лет Победы, Ленина и Бабушкина. Следуя Генплану там должны будут проложить проспекта Калашникова и еще 3 улиц районного и местного значения. В первую очередь это делается для для усиления транспортных связей между Завьяловским районом и Ижевском.

Застройка садоогородных массивов, которые располагаются на ул. 40 лет Победы, была предусмотрена еще Генеральным планом 1987 года

Застройка садоогородных массивов, которые располагаются на ул. 40 лет Победы, была предусмотрена еще Генеральным планом 1987 года

Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Общий объем таксации для строительства всех новых запланированных дорог не превысит 8% от общего числа посадок.

Лесопосадку в дальнейшем планируют перевести в категорию «городские леса», чтобы окончательно исключить их вырубку.

В итоге заброшенная лесополоса превратиться в устроенный объект инфраструктуры города для семейных прогулок и занятий спортом. Уже сейчас компания-застройщик проводит там субботники для очистки территории.

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