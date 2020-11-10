19-летняя мошенница из Ижевска предстала перед судом Фото: pixabay.com

19-летняя ижевчанка заплатит штраф в размере семи тысяч рублей за мошенничество в кредитной сфере. Такое решение вынес Индустриальный районный суд. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

Обвинение запросило для девушки только штраф, так как преступление относится к категории средней тяжести, при этом ижевчанка ранее не судима, вину признала и раскаялась, деньги вернула.

Следователями установлено, что 31 декабря 2019 года девушка оформила кредит на сумму 79552 рубля в одной из фирм города. Она представила банку ложные сведения и поддельные документы. Стало очевидно, что действовала она не одна. Кто-то помог ей провернуть эту мошенническую схему. Возвращать деньги обратно, юная ижевчанка, конечно, не планировала.

На данный момент постановление суда в законную силу не вступило.

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