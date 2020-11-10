Более миллиона рублей штрафа заплатят производители хлебобулочных изделий в Удмуртии

Производители хлеба в Удмуртии заплатят штрафы на сумму более 1 миллионов рублей Фото: pixabay.com

За 2019 год и девять месяцев 2020 года сотрудники Роспотребнадзора по Удмуртии провели 93 проверки предприятий, на которых производятся и продаются хлебобулочные изделия в республике. В ходе проверок выписали более 1 миллиона штрафов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К тому же вынесли 16 предостережений о необходимости проведения дезинсекции. С продажи снято 193 партии хлебобулочных изделий общим объемом 654,5 килограмм.

На предприятиях выявили нарушения условий хранения и продажи сырья и продуктов на производстве, несоблюдение требований по качеству мытья и дезинфекции оборудования.

Сотрудники некоторых предприятий, которые работают с продуктами питания не всегда вовремя проходили медосмотры.

Одним из основных нарушений являлась продажа товаров с истёкшим сроком годности или без соответствующей декларации на продукт.

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