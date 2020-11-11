Погода в Ижевске: снег и гололедица

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 11 ноября. По прогнозам синоптиков, местами на дорогах будет гололедица и снежные накаты. Будьте внимательны и осторожны!

По данным Яндекс погоды днем будет -1…-2°С, ночью -3…-4°С, небольшой снег.

По данным Гидрометцентра Удмуртии днем температура в Ижевске будет 0…-2°С, ночью -2…-4°С, небольшой снег.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

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