Погода в Ижевске: снег и гололедица

Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 11 ноября. По прогнозам синоптиков, местами на дорогах будет гололедица и снежные накаты. Будьте внимательны и осторожны!
По данным Яндекс погоды днем будет -1…-2°С, ночью -3…-4°С, небольшой снег.
По данным Гидрометцентра Удмуртии днем температура в Ижевске будет 0…-2°С, ночью -2…-4°С, небольшой снег.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
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