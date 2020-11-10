За или против перевода на «дистант»: глава Удмуртии Александр Бречалов устроил опрос для жителей

58% граждан против перевода школьников на дистанционное обучение Фото: pixabay.com

Глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в социальных сетях устроит опрос для жителей города на тему перевода школьников на дистанционное обучение.

-Наблюдаю активное обсуждение относительно перевода всех школьников на дистант, - написал Бречалов.

Все желающие могли выразить свое мнение по проблеме, ответив «да» или «нет». Опрос закончился в час дня. В результате получилось, что 58% граждан против перевода школьников на дистанционное обучение. Однако это лишь предварительные данные.

Результаты голосования глава обсудит сегодня, 10 ноября, в 19:00 в прямом эфире.

- Дорогие друзья, спасибо всем за комментарии и мнения. Мы конечно же отслеживаем возраст голосовавших. Видим, что школьники активно голосуют «ЗА» дистант. Это тоже очень показательно и для меня, и для родителей, - прокомментировал имеющиеся результаты глава.

Сообщается, что момент Министерство образования и науки Удмуртии на данный момент ведет опрос руководителей родительских комитетов на тему дистанционного обучения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Со снегопадом на улицах Ижевска боролись 44 машины

Жительница Удмуртии зарезала обидчика своего мужа при детях

Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз