В Ижевске откроют читающий сквер и библиотечное антикафе

Фото: www.izh.ru

Во вторник, 10 ноября, в Ижевске около библиотеки № 23 по улице 40 лет Победы, 56 а открыли сквер «Ӵош». В переводе с удмуртского - «Вместе». На его реализацию потратили почти 300 тысяч рублей, которые выиграли в конкурсе молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера».

Около библиотеки построили беседку, сцену, антивандальные скамейки, площадку для животных и информационный стенд.

- Теперь мы будем участвовать во всех районных и городских мероприятиях. Ведь на сцене смогут выступать и артисты района, и музыканты библиотечного гитарного клуба, и молодые поэты, - говорит заведующая библиотекой-филиалом № 23 Олеся Шуняева.

На этой неделе откроют еще 2 библиотечных пространства: 11 ноября - читающий сквер «Стена писателей» около библиотеки им. Н.А. Некрасова (ул. В. Сивкова, 158), 12 ноября - библиотечное антикафе в библиотеке им. М. Горького (ул. Удмуртская, 216).

Фото: www.izh.ru

Фото: www.izh.ru

Фото: www.izh.ru

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