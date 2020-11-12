Сквер около Национальной библиотеки в Ижевске сдают с опозданием

Фото: Анастасия Захарова

Два сквера в этом году сдают с опозданием по срокам: на перекрестке улиц Парашютной и Степной и около Национальной библиотеки. Об этом журналистам рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

— Подрядчики задержали сроки сдачи скверов: их должны были сделать до 30 сентября. Вносить в реестр недобросовестных подрядчиков мы их не будем. Но они заплатят нустойку за каждый день просрочки. По скверу на улице Степной это составит 19 тысяч, по скверу у Национальной библиотеки — 25,5 тысяч рублей, — отметил Олег Бекмеметьев.

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Однако пространства уже почти готовы. В сквере на улице Парашютной осталось только обустроить заезд.

— Раньше на этой территории находился заброшенный пустырь. Микрорайон тем временем расширялся, и возникла необходимость в досуговом пространстве. Рядом находится школа №10 с детской и спортивной площадками, теперь добавилась рекрационная зона для прогулок родителей с детьми, отдыха людей старшего возраста, проведения различных мероприятий, — рассказал исполняющий обязанности главы администрации Ленинского района Динар Шарисламов.

Фото: Анастасия Захарова

В сквере уложили 570 кв. м плитки, сделали бордюры, газоны, установили светильники, скамейки и урны. На газонах уже высадили траву, а весной здесь появятся цветы. На зиму же их пока закрыли. Также здесь появилась сцена-подиум, где уже на Новый год могут установить елку. Для пожилых сделали столики для игры в шахматы. Всего на работы потратили 3,2 млн рублей по национальному проекту «Жилье и городская среда».

В сквере около Национальной библиотеки уложили 900 кв. м тротуарной плитки, поставили 10 скамеек и урн, благоустроили 800 кв. м газонов, заменили более 600 погонных метров бортовых камней. На работы потратили 4,3 млн рублей. Сейчас осталось только доделать герметизацию на опорах освещения и поставить светильники.

Фото: Анастасия Захарова

— Задержка сроков связана с тем, что подрядчики заказывали малые архитектурные формы у одного и того же поставщика. Из-за пандемии коронавируса он не работал два месяца. Помимо сроков по многим объектам были претензии к качеству уложенной плитки и к малым архитектурным формам, которые не соответствовали техзаданию, — рассказал начальник Службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Сергей Губарев.

Фото: Анастасия Захарова

Всего в этом году благоустраивают 16 общественных пространств. Уже закончили работы на лесопосадке по ул. Ворошилова, в сквере им. Тарасова, Аллее ветеранов, у монумента «Слава ВДВ», в Театральном дворе, на тропе здоровья в сквере Оружейника Драгунова, территории в мкрн «Радужный», площадке для выгула собак в парке «Тишино». Сейчас продолжается реконструкция на Центральной площади, в сквере Дружбы, и площадке «Остров спорта». Здесь работы идут в срок.

Фото: Анастасия Захарова

В следующем году планируется сделать как минимум пять общественных пространств. Планируется начать реконструкцию эспланады рядом с Центральной площадью, благоустройство парка «Тишино», Березовой рощи, скверов «Школьный» в Первомайском районе и «Заречный» в Ленинском районе.

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