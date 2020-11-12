Торги на бирже: у ижевской пенсионерки мошенники украли более миллиона рублей

У ижевской пенсионерки мошенники украли более миллиона рублей Фото: pixabay.com

У 58-летней ижевчанки мошенники похитили почти 1,3 миллионов рублей. Эту сумму пенсионерка взяла в кредит в разных банках. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в августе текущего года потерпевшая в интернете наткнулась на объявление в интернете о возможности заработать, поучаствовав в торгах на бирже. Она зарегистрировалась на сайте, после чего ей позвонила неизвестная женщина. Она сообщила, что для начала торгов женщине нужно открыть вклад и внести 200 долларов.

После того как пенсионерка перевела эти деньги на счет, ей позвонил мужчина и сказал, что будет помогать ей с торгами. Он вынудил женщину установить программу удаленного доступа для контроля ее действий. И постоянно заставлял женщину увеличивать суммы, которые она якобы должна вкладывать в торги на бирже. Так эта сумма превысила миллион.

В один из дней женщина заметила, что все деньги с ее счета пропали. Она обратилась в полицию.

Сейчас отделом по Октябрьскому району Следственного управления УМВД России по Ижевску решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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