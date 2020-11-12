Заболеваемость внебольничными пневмониями в Удмуртии выросла более чем в 2 раза Фото: pixabay.com

С начала 2020 года в Удмуртии уже зарегистрировали 30 472 случая заражения внебольничными пневмониями. Отмечается что в 2,6 раза больше, чем за тот же период 2019 года. В том году эта цифра составляла 11 653 пациентов. Об этом сообщает Управления Роспотребнадзора по региону.

Однако, число детей до 14 лет, которые переболели внебольничными пневмониями, сократилось с 4 144 за 2019 год до 3 319 человек за 2020 год.

Напомним, что на данный момент коечный фонд республики для больных коронавирусом и внебольничной пневмонией составляет 3002 мест. Это с учетом дополнительных коек, которые недавно развернули «Чекериле», «Нефтянике» и «Нечкино».

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