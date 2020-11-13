Погода в Ижевске на 13 ноября: снег и заметное похолодание

Погода в Ижевске на 13 ноября
Фото: pixabay.com
Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница тринадцатое . Но мы не верим в суеверия и мифы, связанные с этим днем. Зато верим в предсказания метеорологов про погоду на день и рассказываем вам.
Сегодня 13 ноября, пятница. По данным Яндекс.Погода, снова весь день - снег. Солнце изредка будет выглядывать из-за облаков.
Днем температура воздуха составит -6...-4°С. Облачно и небольшой снег. Ветер северный, 2,8 м/с.
Ночью столбик термометра упадет до -9°С. Также будет падать снег. Скорость ветра уменьшится до 1,8 м/с, дуть он будет в том же направлении.
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