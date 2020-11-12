Тренер по шахматам из Ижевска выиграл Кубок России по силовым подтягиваниям

Житель улицы Берша в Ижевске выиграл Кубок России по силовым подтягиваниям Фото: личный архив героев

Тренер-преподаватель по шахматам из Ижевска Олег Раисович Муллояров занял первое место на Кубке России по стритлифтингу - силовым подтягиваниям. Он прошел 7-8 ноября в Москве. Этой новостью мужчина поделился на своей странице в социальных сетях.

Кубок России - это отборочный этап для участия в Чемпионате Европы и Мира в 2021 году.

Участие в соревнованиях приняли спортсмены со всей России. Среди них были также и девушки. Этот турнир объединил людей разных профессий. Например, одни из участников стал анестезиолог из Омска.

- Большая команда из Якутска, в том числе девушки, Омск, Севастополь, Грозный, Нижнекамск, Москва, Серпухов, Ижевск, - рассказывает победитель.

Отмечается, что во время турнира одному из участников удалось установить новые рекорд России в подтягивании прямым хватом.

- Выступление одного спортсмена меня как и всех в этом зале не оставило равнодушным, в отжимании вышел молодой человек с поражением опорно-двигательного аппарата, "затащил" 85 кг, при собственном весе 56, после такого про какие-то свои болячки вспоминать стыдно, - делится впечатлениями Олег Муллояров.

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