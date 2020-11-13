Назначен новый председатель государственного комитета Удмуртии по делам ГО и ЧС

Евгений Шутов назначен новым председателем государственного комитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Фото: 18.mchs.gov.ru

Указ о назначении на должность председателя Государственного комитета Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 12 ноября подписал глава Удмуртии Александр Бречалов. Об этом сообщил Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

- Высококлассный специалист, профессионал своего дела, уверен, что он сможет эффективно руководить новым государственным органом, который будет решать все поставленные перед ним задачи, - говорит Ярослав Семенов.

В полномочия госкомитета входит выработка и реализация государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории региона. Планируется, что в комитете будут состоять 25 человек. При этом отмечается, что новые ставки создавать для этого не будут. В новый государственный орган направят депутатов других министерств и ведомств.

- В этом году у нас создан государственный орган, который объединит в себе все необходимые полномочия. И вопросы будут решаться не в рамках рабочих групп и комиссий, а в рамках одного госоргана. Самое плотное сотрудничество в рамках межведомственного взаимодействия будет, конечно, с Главным управлением МЧС России по Удмуртской Республике. Важно в рамках текущей работы обеспечивать постоянную готовность сил и средств республики к реагированию на ЧС, пожарную безопасность, - комментирует ситуацию руководитель регионального кабмина.

Новый Комитет в Удмуртии не заменит ГУ МЧС России по УР. Деятельность новой структуры направят на оперативное решение проблем. При этом госорган будет также решать финансовые вопросы, связанные с ликвидацией ЧС и их последствий.

Справка «КП»:

Шутов Евгений Владимирович родился 18 августа 1976 года в городе Ижевске Удмуртской АССР. Образование высшее. В 1996 году закончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России, в 2002 году – Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. Специальность по образованию «Инженер пожарной безопасности».

09.1993-07.1996 гг. - курсант Екатеринбургского пожарно-технического училища МВД России.

01.2000-07.2000 гг. – заместитель начальника 4 пожарной части Управления Государственной противопожарной службы МВД Удмуртской Республики.

07.2002-12.2002 гг. - начальник 1 пожарной части Управления Государственной противопожарной службы МЧС России Удмуртской Республики.

01.2010-06.2012 гг. - заместитель начальника (старший оперативный дежурный) государственного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Удмуртской Республике».

06.2012-02.2016 гг. - заместитель начальника Главного управления

(по Государственной противопожарной службе) – начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.

02.2016-06.2020 гг. - Первый заместитель начальника Главного управления

МЧС России по Удмуртской Республике.

С июня 2020 года по настоящее время пенсионер МВД (полковник внутренней службы в отставке).

Награжден медалью МЧС России «За отвагу на пожаре», медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий ЧС», нагрудным знаком МЧС России «За заслуги», нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС», нагрудным знаком МЧС России «Лучший работник пожарной охраны», медалью МЧС России «За безупречную службу», нагрудным знаком МЧС России «Почетный знак МЧС России», Почетной Грамотой МЧС России и другими ведомственными наградами МЧС России.

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