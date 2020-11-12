Житель Удмуртии без прав вылетел в кювет и погиб Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Ночью 11 ноября 2020 года на 40 километре автодороги « Якшур-Бодья – Красногорское» автомобиль «ВАЗ-2110» вылетел в кювет с дороги. Машина перевернулась, а водитель погиб. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

41-летний мужчина не справился с управлением, так как не имел прав.

Вместе с водителем в «десятке» находились 35-летняя женщина и 24-летняя девушка. Они получили травмы и их увезли в больницу.

По факту происшествия проводится расследование. На данный момент погибшего проверяют на наличие алкоголя в крови.

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