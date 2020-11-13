Карта распространения коронавируса на 13 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 13 ноября 2020 года Фото: pixabay.com

На утро 13 ноября в Удмуртии коронавирусом заразились еще 147 человек. Об этом сообщил Оперштаб республики.

Выздоровели 112 пациентов. К сожалению, от болезни скончались три женщины. Им было 76, 79 лет и 92 года.

Всего по данным на 13 октября в Удмуртии сделали уже 582 530 тестов. Из них за минувшие сутки провели 5 418 тестов на коронавирусную инфекцию.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 5 131

Воткинск - 541

Сарапул - 382

Можга - 571

Глазов - 575

Алнашский район - 250

Балезинский район - 142

Вавожский район - 112

Воткинский район - 138

Глазовский район - 84

Граховский район - 73

Дебесский район - 57

Завьяловский район - 701

Игринский район - 184

Камбарский район - 53

Каракулинский район - 58

Кезский район - 121

Кизнерский район - 100

Киясовский район - 64

Красногорский район - 142

Малопургинский район - 206

Можгинский район - 150

Сарапульский район - 139

Селтинский район - 87

Сюмсинский район - 91

Увинский район - 228

Шарканский район - 148

Юкаменский район - 51

Якшур-Бодьинский район - 99

Ярский район - 74

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