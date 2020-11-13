Карта распространения коронавируса на 13 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 13 ноября 2020 года
Фото: pixabay.com
На утро 13 ноября в Удмуртии коронавирусом заразились еще 147 человек. Об этом сообщил Оперштаб республики.
Выздоровели 112 пациентов. К сожалению, от болезни скончались три женщины. Им было 76, 79 лет и 92 года.
Всего по данным на 13 октября в Удмуртии сделали уже 582 530 тестов. Из них за минувшие сутки провели 5 418 тестов на коронавирусную инфекцию.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 5 131
Воткинск - 541
Сарапул - 382
Можга - 571
Глазов - 575
Алнашский район - 250
Балезинский район - 142
Вавожский район - 112
Воткинский район - 138
Глазовский район - 84
Граховский район - 73
Дебесский район - 57
Завьяловский район - 701
Игринский район - 184
Камбарский район - 53
Каракулинский район - 58
Кезский район - 121
Кизнерский район - 100
Киясовский район - 64
Красногорский район - 142
Малопургинский район - 206
Можгинский район - 150
Сарапульский район - 139
Селтинский район - 87
Сюмсинский район - 91
Увинский район - 228
Шарканский район - 148
Юкаменский район - 51
Якшур-Бодьинский район - 99
Ярский район - 74
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