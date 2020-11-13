Сохранили сбережения: ижевчанка спасла пенсионеров от мошенников

Сотрудница торгового центра не допустила перевод 450 тысяч рублей злоумышленников Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

В Ижевске сотрудница торгового центра спасла пожилую пару от лжесотрудников банка. Пенсионеры уже готовились перевести 450 тысяч рублей мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что 81-летней ижевчанке, когда она находилась в одном из торговых центров города вместе со своим пожилым мужем, позвонили злоумышленники. Они представились сотрудниками банка и сообщили пенсионерке, что с ее банковского счета пытаются перевести денежные средства. А для защиты попросили снять все свои средства в банкомате и перевести на их счет.

Пенсионеры, поверив мошенникам, обналичили 450 000 рублей - это все их сбережения. Они успели перевести 60 000 рублей на неизвестный счет до того, как сотрудница торгового центра заподозрила неладное. Она предложила помощь пожилой паре и сообщила им, что они стали жертвами обмана. Девушка вызвала полицию.

Благодаря продавцам пожилым мужчине и женщине удалось сохранить большую часть сбережений.

УМВД по Ижевску планирует наградить бдительную ижевчанку.

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