Норок в Удмуртии из-за коронавируса уничтожать не планируют

Поголовье норок в Удмуртии сокращать не планируют. Фото: Pixabay

На зверохозяйствах Удмуртии не планируют сокращать поголовье норок из-за ситуации с коронавирусом. Напомним, зверьков признали переносчиками мутировавшего и более опасного COVID-19.

- В отношении наших предприятий могу сказать ответственно — ни о каких сокращениях поголовья речи пока идти не может. Мы принимаем все возможные усилия для сохранения нашего поголовья и улучшения финансовой ситуации на этих предприятиях,— прокомментировала вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова на брифинге.

Абрамова также подчеркнула, что на предприятиях регион сейчас живет около 103 тысяч пушных зверьков. Каждая особь вакцинируется, контроль ведет главное управление ветеринарии.

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