+152: новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Удмуртии

152 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии. Фото: Pixabay

На утро 15 ноября в Удмуртии зафиксировали еще 152 случая заражения коронавирусом. При этом 103 человека выздоровели, их выписали. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Всего в республике зарегистрировано 11 079 лабораторно подтвержденных случаев Ковид-19. 8988 человек выздоровели, 199 умерли.

- Всего в Удмуртии провели 591 944 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 4 874, - рассказали в Оперштабе.

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