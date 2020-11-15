Опасная рыбалка: еще один житель Удмуртии провалился под лет и утонул

Еще один рыбак погиб в Удмуртии, провалившись под лед. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Еще один житель Удмуртии провалился под лед и утонул. На этот раз – в Кизнерском районе. Мужчина вышел на неустановившийся лед рыбачить, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

- Не рискуйте своей жизнью, подумайте о своих родных и близких, которые вас ждут дома. Рыба не стоит вашей жизни и не заменит вас вашим женам, детям, родителям. Вы прекрасно понимаете, что неокрепший лед, который только начал образовываться на водоемах региона, не способен выдержать нагрузку, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, это уже второй случай в новом сезоне. Вчера, 14 ноября, погиб рыбак в Завьяловском районе.

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