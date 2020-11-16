Более 4 тысяч жителей Удмуртии поставили прививки от кори

Прививки от кори поставили более 4 тысяч жителей Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии 4249 жителей поставили прививки от кори с начала года, то есть 106% от плана. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Ревакцинацию от кори получили 63% жителей от плана. В первую очередь прививку ставят медицинским работникам, учителям, людям, занятым в торговле.

Также продлили сроки подчищающей иммунизации трудовых мигрантов. Они могут поставить прививку до 31 декабря 2020. Всего планировалось привить 1800 трудовых мигрантов. 1878 (104,3%) из них уже привиты.

Напомним, в прошлом году корью болели 13 жителей Удмуртии, семь случаев носили завозной характер. В период с июля 2019 года по настоящее время случаи заболевания корью в регионе больше не регистрировались. Прививку от болезни можно ставить круглогодично в поликлиниках по месту жительства. Всего в прошлом году было привито 6643 человека (99,1% от плана).

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