Родственников погибшего во время ВОВ солдата ищут в Удмуртии Фото: «Доска позора. Воткинск» в социальных сетях
В Удмуртии разыскивают родственников Борисова Якова Степановича, который погиб на войне 10 августа 1943 года в районе деревни Лепешки Дорогобужского района Смоленской области. Личность погибшего солдата удалось установить по номеру медали, которую нашли во время раскопок. Об этом сообщает группа «Доска позора. Воткинск» в социальных сетях.
Узнали, что мужчина родился в 1911 году в селе Каменное Граховского района В ряды красной Армии призван в декабре 1941 года из села Гольяны Завьяловского района.
Наградная медаль «За отвагу» и останки воинов Великой Отечественной войны найдены во время поисковых работ на территории Дорогобужского района Смоленской области.
Родственников героя просят обратиться в военкомат по телефону 3-21-96.
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