Русло реки Ува расчищают в Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В селе Вавож в Удмуртии расчищают русло реки Ува. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Сейчас экскаватор убирает донные отложения. Отмечается, что русло было заилено, берега заросли кустарниками. Минприроды зафиксировало ухудшение качества воды и состояния флоры и фауны реки. Жители постоянно обращались с жалобами на качество воды, а в реке неоднократно фиксировали факты гибели рыбы. Уже сейчас на полигон ТБО вывезли 57 тысяч тонн отходов.

- Проведение этих работ также позволит наполнить пруд на реке Ува - единственный водоем в Вавоже. Конечно, он имеет большое рекреационное значение для жителей села. Следующим этапом после завершения работ станет благоустройство территории, - цитирует пресс-служба Олега Овчинникова, главу Вавожского района.

Работы начались в 2019 году, закончатся в 2022. Всего расчистят 4,4 км реки. На это потратят 72 млн рублей. Работы проводятся в рамках национального проекта «Экология».

Напомним, ранее на берегу Карлутки в Ижевске обнаружили нефтепродукты.

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