Как общая работа укрепляет семью - история семьи Болкисевых

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«Любовь к общему делу укрепляет семью. А ещё чувствуешь, что у тебя всегда есть надёжное плечо рядом», – отмечают супруги Денис и Ольга Болкисевы, их общий стаж работы в «Удмуртнефти» – 17 лет.

Глава семьи Денис пополнил ряды нефтяников в 2006-м, профессией вдохновил родной дядя, который долгое время работал слесарем-ремонтником в дочернем обществе «Удмуртнефти». Сегодня Денис трудится в звене по обслуживанию объектов нефтедобычи в ночное время в Сарапульском районе Удмуртии, отвечает за бесперебойную работу скважин.

Стабильность и возможность работать по графику вдохновила и его супругу. В декрете Ольга обучилась на лаборанта химического анализа. Теперь они с супругом работают в связке: Денис приносит пробы со скважин, а Ольга проверяет качество нефти. В этом году чета Болкисевых отметит 17 лет совместной жизни, в семье подрастают трое детей. Старший Миша уже задумывается о будущей профессии, возможно, он продолжит семейное дело.

История «Удмуртнефти» складывается из историй десятков таких семей – нефтяных династий предприятия, в которых опыт и знания передаются из поколения в поколение.

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