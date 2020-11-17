Погода в Ижевске на 17 ноября: чуть теплее и пасмурно

Обещают температуру чуть выше, чем вчера Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 17 ноября. И как обычно, начинаем день с прогноза погоды.

Сервис «Яндекс. Погода» сообщает, что денек сегодня будет на несколько градусов теплее: температура днем достигнет −8°…−7°C. В первой половине дня будет пасмурно, но к вечеру небо немного прояснится. Ночью столбик термометра опустится до −14°…−11°C, при этом небо будет ясным.

Западный ветер будет дуть весь день со скоростью 1,7 м/с.

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