Педагог из Удмуртии победила в международном конкурсе

В конкурсе приняли участие более 15 тысяч работ, Фото: vk.com/wall437092399_18515

Преподаватель Людмила Файзуллина, которая работает в гимназии №56, победила в международном конкурсе «Уроки Победы». Женщину на странице в социальных сетях поздравил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

В гимназии женщина ведет такие предметы, как изобразительное искусство, историю мирового искусства и черчение. В номинации «Лучший урок изобразительного искусства» она одержала победу. Темой были «Плакаты Великой Отечественной войны».

- Поздравляю Людмилу Владиславовну и желаю дальнейших побед! - поздравил женщину глава города.

Конкурс «Уроки Победы» посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Из России представили 15 000 работ и 27 из-за рубежа.

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