Два учреждения инклюзивного образования из Удмуртии признаны лучшими в стране

Всего в финал прошли 40 учреждений Фото: Диля Ахмадишина

Прошел финал VII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России», куда прошли 40 образовательных учреждений. В тройку лидеров вошли два образовательных учреждения Ижевска - школа № 53 и детский сад № 271. Они заняли почетное третье место. Об этом на странице в социальных сетях сообщила министр образования Удмуртии Светлана Болотникова.

Школа №53 работает в данном направлении с 1997 года. Студенты и педагоги со всей республики обращаются по вопросам инклюзивного образования именно сюда. Преподаватели выпускают свои сборники работ и методические пособия.

Детский сад №271 обучает детей по четырем программам общего дошкольного образования.

- Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по теме специальной психологии и коррекционной педагогики и знают особенности развития и обучения каждой категории детей с ограниченными возможностями здоровья, - говорится в сообщении министра.

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