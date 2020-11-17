Еще 153 новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии
Фото: Архив «КП» в Ижевске
По последним данным, на утро 17 ноября в Удмуртии выявили 153 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.
Победили болезнь и были выписаны 103 человека. Двое пациентов скончались.
За все время пандемии в Удмуртии зарегистрировали 11 390 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса Победить болезнь смогли 9 213 человек. А 203 пациента, к сожалению, скончались.
Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 600 506 тестов. Из них за последние сутки провели 4 558 исследований на коронавирусную инфекцию.
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