Идущую по трассе недалеко от Ижевска девушку сбил автомобиль

Идущую по трассе девушку сбил автомобиль недалеко от Ижевска Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 16 ноября 2020 года на 13 км автомобильной дороги «Ижевск - Ува» автомобиль «Лада-Веста» сбил 22-летнюю девушку. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

31-летний водитель ехал в сторону поселка Ува. А девушка-пешеход шла по обочине проезжей части. Отмечается, что на одежде пострадавшей не было световозвращающих элементов. По предварительной версии именно это и могло стать причиной аварии. Темным вечером мужчина за рулем просто не ожидал, что на трассе может кто-то быть.

В результате ДТП девушка получила травмы и сейчас находится в больнице. Удар был такой силы, что на капоте автомобиля осталась вмятина.

Сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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