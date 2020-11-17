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Идущую по трассе недалеко от Ижевска девушку сбил автомобиль

Водитель не заметил пешехода темным вечером
Анна Митрофанова
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Идущую по трассе девушку сбил автомобиль недалеко от Ижевска

Идущую по трассе девушку сбил автомобиль недалеко от Ижевска

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 16 ноября 2020 года на 13 км автомобильной дороги «Ижевск - Ува» автомобиль «Лада-Веста» сбил 22-летнюю девушку. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

31-летний водитель ехал в сторону поселка Ува. А девушка-пешеход шла по обочине проезжей части. Отмечается, что на одежде пострадавшей не было световозвращающих элементов. По предварительной версии именно это и могло стать причиной аварии. Темным вечером мужчина за рулем просто не ожидал, что на трассе может кто-то быть.

В результате ДТП девушка получила травмы и сейчас находится в больнице. Удар был такой силы, что на капоте автомобиля осталась вмятина.

Сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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