Той-пудель за 100 тысяч: у пенсионерки из Ижевска мошенники похитили сбережения

У пенсионерки из Ижевска мошенники похитили 100 тысяч рублей Фото: pixabay.com

60-летняя ижевчанка перевела более 96 тысяч рублей мошенникам. Женщина хотела купить той-пуделя по объявлению на сайте. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ижевску.

В ходе расследования сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что женщина, увидев объявление о продаже собаки, начала переписку со злоумышленниками. Мошенники попросили с женщины 100% предоплату. При этом они уверили ее, что деньги она может перевести с помощью услуги «безопасная сделка», которую предлагает сайт объявлений. Однако ссылку на якобы эту услугу они отправили женщине с другого сайта.

Пенсионерка ничего не заподозрила, и ввела данные своей карты на странице, которая открылась по ссылке мошенников. Она совершила перевод на сумму 21 тысяча рублей. Однако псевдо-продавцы сообщили женщине, что платеж не прошел. Женщина поверила злоумышленникам и вновь прошла по ссылке. Затем с ее карты было списано еще почти 75 тысяч рублей.

После этого псевдо-продавцы пропали: не отвечали на сайте и по телефону. Женщина поняла, что стала жертвой аферы и обратилась в полицию.

На данный момент личность мошенников не установлена, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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