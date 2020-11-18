«Ижсталь» отремонтировала сталеплавильный комплекс

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») капитально отремонтировал сталеплавильный комплекс для выплавки и непрерывной разливки стали. В числе прочего провели ремонты экологического оборудования.

В ходе ремонта заменили изношенные детали и узлы, восстановили элементы металлоконструкций, энерго- и гидравлической систем. Особое внимание уделили состоянию оборудования установок водоподготовки и газоочистки. В результате ремонта уменьшится расход электроэнергии и дорогостоящих огнеупорных материалов, снизится влияние на воздушную атмосферу.

Производительность комплекса – 300 тыс. тонн литой заготовки в год. На нем выплавляют и разливают углеродистые, конструкционные, инструментальные, нержавеющие, подшипниковые и электротехнические марки стали. Комплекс производит более 80% выплавляемой заводом стали и обеспечивает заготовкой прокатные станы.

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