Ижевчанин перевел мошенникам 700 000 рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: pixabay.com

У молодого жителя Ижевска похитили 700 тыс. руб. под предлогом предотвращения незаконной транзакции. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Известно, что потерпевшему поступило два звонка с неизвестных номеров. Первый – от лжесотрудника банка, который сообщил молодому человеку о том, что по его банковской карте якобы зафиксирована попытка оформления потребительского кредита на имя потерпевшего. Звонивший уверял, что для предотвращения незаконных действий ижевчанину необходимо самому оформить кредит и сразу погасить его путем перевода.

Когда потерпевший отказался, ему поступил второй звонок – он дублировал номер телефона МВД. Мошенник представился сотрудником полиции и убедил молодого человека следовать указаниям лжесотрудника банка.

В результате давления молодой человек дистанционно оформил кредит на 700 тысяч рублей, снял денежные средства из указанного злоумышленниками банкомата и перевел на продиктованный банковский счет.

По итогу, когда потерпевший понял, что его обманули и теперь он должен выплатить банку кредит, обратился в полицию.

УМВД России по Ижевску напоминает гражданам об угрозах стать жертвами дистанционных мошенничеств. При любых подобных звонках незамедлительно прекратите разговор и сразу позвоните на «горячую линию» банка строго по номеру, указанному на обороте вашей банковской карты.

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