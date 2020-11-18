Режим самоизоляции вводится в Удмуртии для граждан категории группы риска
Фото: pixabay.com
С 17 ноября в Удмуртии вводится режим самоизоляции для граждан, которые входят в категорию группы риска по заражению коронавирусом. Это люди старше 65 лет, беременные женщины и граждане, имеющие хронические заболевания, а также жители с признаками ОРВИ. Этим лицам запрещено покидать место жительства, в том числе и садовые дома. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Однако имеется ряд исключений, при которых гражданам из категории группы риска все же можно будет выйти из дома. Конечно, к таковым относится обращение за медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью. Также они могут добираться до работы, если работодатель не обеспечил для них условия дистанционного режима работы. Они могут посещать ближайшие магазины, выносить мусор, выгуливать домашних животных, гулять сами и заниматься физкультурой и спортом.
Напомним, что с 17 ноября в республике заработали театры и кинотеатры. Конечно, также с некоторыми важными ограничениями, которые направлены на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции.
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