Жители Удмуртии продолжают присылать видеопоздравления ко Дню матери

Расскажите о том, как сильно вы благодарны маме Фото: pixabay.com

День матери - важнейший семейный праздник. В России он отмечается каждый год в последнее воскресенье ноября. К сожалению, в обычной жизни мы не всегда находим время для того, чтобы сказать нашим мамам, как сильно мы благодарны им за все, что они для нас делают. «Комсомолка» хочет помочь исправить это! В честь праздника мы запускаем конкурс - «Скажи маме «Спасибо» совместно с партнерами.

Участником конкурса может стать каждый, кто хочет сказать маме на всю Удмуртию, как сильно он ее любит. Главное - быть искренним и прислать видео до 27 ноября 2020 года. Подробные условия конкурса вы найдете здесь.

Во время поздравления все участники ответили на два вопроса: «Что самое сложное в работе мамы?» и «За что вы сильнее всего ее любите?». Только посмотрите, какие разные и душевные поздравления получились! Все видео вы найдете в нашем материале, перейдя по ссылке.

Главное - не забывайте говорить маме «спасибо» как можно чаще!

Партнеры конкурса

Организатор конкурса - ООО фирма «Ариго».

Партнер конкурса - сеть магазинов «Хозяйка», ИП Кабанова Анастасия Борисовна. Товары для красоты, чистоты и уюта вы найдете в магазинах «Хозяйка». Ежедневно действуют акции и спецпредложения! Берегите себя - закажите товары с доставкой на дом на сайте магазина.

Партнер проекта дарит утюг и сертификат

Партнер конкурса - кулинария «Счастье есть», ИП Ощепкова Валентина Петровна. «Счастье есть» - это сеть кулинарий, где вы найдете широкий ассортимент свежей и вкусной продукции собственного производства: хрустящий хлеб, пышная выпечка, вкуснейшие десерты, готовые салаты, первые и вторые блюда, пельмени ручной лепки с собственной фабрики, и все это по доступным ценам! Также заказать еду и выпечку можно на сайте и в Instagram, доставка в любой район и в пригород.

Партнер проекта дарит вкусные подарки

Партнер проекта - семейный Торговый центр Флагман. ООО «Управляющая компания «ФЛАГМАН». В семейном торговом центре ФЛАГМАН каждый найдет то, что ищет! Одежда и обувь от известных брендов. Парфюмерия и косметика. Электроника и бытовая техника. Аксессуары и многое другое. Регулярно проводятся мероприятия с яркими шоу-программами, например, грандиозная ежегодная распродажа «Черная пятница» и Ежегодный Чемпионат России по Автозвуку. И все это в самом центре города, на пересечении крупнейших улиц Ижевска - Удмуртской и Кирова. Торговый центр ФЛАГМАН - ваш удачный шопинг!

Партнер проекта дарит подарки

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