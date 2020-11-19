Видео: пассажирский автобус загорелся в Ижевске на улице Горького

Пассажирский автобус загорелся в Ижевске. Фото: Анастасия ЗАХАРОВА

19 ноября около 18:15 на улице Горького загорелся пассажирский автобус. На месте работает скорая и пожарные, сообщают очевидцы.

Мощный дым создал аварийную ситуацию, движение в обратную сторону от улицы Кирова перекрыто, гнет движения и в сторону Металлурга. Известно, что автобус с пассажирами следовал из Балезино. Причины возгорания устанавливаются.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения 16 пассажиров и 1 водитель эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет. Огнеборцы ликвидировали возгорание в 18:24, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Удмуртии.

Автобус уже потушили. ФОТО: Анастасия ЗАХАРОВА

Салон автобуса выгорел полностью. Фото: Анастасия ЗАХАРОВА

Водители и пассажиры отказались комментировать ситуацию нашему корреспонденту.

- Произошло возгорание транспортного средства, автобуса, следующего по маршруту Ижевск - Балезино. По предварительным данным, в автобусе находились 18 пассажиров. Также по предварительным данным пострадавших нет, - сообщил Александр Филимонов, начальник отдела ГИБДД УМВД по городу Ижевску.

UPD: Движение транспорта на улице Горького восстановилось