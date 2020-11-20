Театр Удмуртии примет участие в Международном фестивале

Постановка длится почти три часа, Фото: Архив КП

Государственный русский драматический театр Удмуртии представит постановку на XVII Международном фестивале русских театров «Мост дружбы». Мероприятие в этом году пройдет в онлайн-формате.

Театр представит постановку «Алексей Каренин» (16+) по роману Льва Толстого. Это будут сцены из супружеской жизни в двух актах. Показ продлится два часа 55 минут. Онлайн-трансляция пройдет на YouTube (Ютьюб) канале фестиваля 27 ноября, в пятницу. Показ начнется в 15:00. Стоимость билета составит 210 рублей.

Фестиваль «Мост дружбы» проходит в Йошкар-Оле в 17-й раз. В этом году он пройдет онлайн с 20 по 29 ноября.

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