Известный ижевский актер приступил к съемкам в новом сериале

Сергей Гилев приступил к съемкам в новом сериале «Хрустальный» Фото: личный архив героев

Актер из Ижевска Сергей Гилев снимается остросюжетном сериале «Хрустальный». Он стал известен широкой публике по сериалу «Чики» (18+) ,где сыграл роль злодея. Ижевчанин выложил фотографию в гриме на своей странице в социальных сетях.

- А так я буду выглядеть в сериале «Хрустальный». Он выйдет в следующем году на МТС ТВ, - сообщил Сергей.

Подробности о роли пока разглашать запрещено. Поэтому кого сыграет Сергей Гилеев в новом сериале пока неизвестно. Актер рассказал, что в 2020 году он уже успел снятся в десяти фильмах и сериалах, поэтому считает этот год очень плодотворным для себя.

СПРАВКА «КП»

Сериал «Хрустальный» - это детектив с захватывающим сюжетом. В небольшом шахтерском городке на юге России появился хитрый и безжалостный преступник. Этим делом занялся лучший сыщик Сергей Смирнов Он хочет забыть свое прошлое, которое связанно с этим городом, но именно там он ему приходится искать подсказку, которая поможет найти злодея.

Сценаристом проекта выступил Олег Маловичко. Он уже работал в сериалах «Метод» (18+), «Склифосовский» (12+), «Саранча» (18+), «Троцкий» (18+). Главную роль исполнит Антон Васильев, известный по фильмам «Звоните Ди Каприо» (18+), «Невский» (16+). Над сериалом работают «МТС Медиа» и продюсерская компания «Среда».

Съемки сериала начались в 2020 году в городе Шахты.

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