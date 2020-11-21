Радио «Адам» и «НАШЕ РАДИО» в Ижевске стали победителями премии «Хрустальный микрофон-2020»

Фото: официальная группа «ВКонтакте» радиопремии «Хрустальный микрофон»

Сразу две радиостанции из Ижевска, входящие в состав Медиагруппы «Центр», стали победителями Всероссийской премии «Хрустальный микрофон-2020»!

Так, ведущие радио «Адам» (104.5 FM) (12+) получили два «Хрустальных микрофона»: Елена Демидова и Александр Байсаров за вечернее шоу «ОбаДва» и Мария Загуменнова за рубрику «Герои».

Юлия Кудрявцева, ведущая проекта «ОНЛАЙН-КВИЗ» на радиостанции «НАШЕ РАДИО» в Ижевске (103.8 FM) (12+), взяла серебро в номинации «Лучший проект».

Юля Кудрявцева в студии

Поздравляем техническую команду и радиоведущих!

О победе радиостанций в 2018-ом году можно прочесть в нашем материале.

СПРАВКА

«Хрустальный Микрофон» - ежегодная премия за заслуги в области радио. Впервые учреждена в 2007 году и вручена на городском уровне. Уже на следующий год премия стала открытой и всероссийской. В 2016 году в конкурсе приняли участие 36 радиостанций из 28 городов России от Владивостока до Краснодара.

Появление премии было альтернативой конкурсам Федерального масштаба, в которых принимают участие и лидируют, в основном, крупные сетевые радиостанции. Отличие премии «Хрустальный Микрофон» от других в том, что она, в первую очередь, направлена на радиостанции местного и регионального масштаба.

Лауреатов премии определяет жюри, в состав которого входят профессионалы радиовещания и радиобизнеса.

Это уникальная возможность для сотрудников региональных радиостанций получить профессиональную оценку своего труда, повысить квалификацию, обменяться опытом с коллегами, обогатиться новыми идеями.

«НАШЕ РАДИО»-Ижевск» - Лицензия на осуществление радиовещания РВ №287704 от 17.05.2017г. выданное Роскомнадзором.

«Адам»-Ижевск» - Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ТУ18-00627 от 02.02.2016г. выданное Управление Роскомнадзор по Удмуртской Республике. Лицензия на осуществления радиовещания РВ 20016 15.02.2012г.

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